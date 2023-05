Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents toimub 45. korda

Tegemist on maakonna ühe vanema õpilastele mõeldud üritusega, mis aitab olulisel määral kaasa Järvamaa mineviku ja oleviku jäädvustamisele ning kodukoha väärtustamisele. 1975. aastal toimus Harjumaal esimene kodu-uurimiskonverents. 1976. aastal lisandusid kodu-uurijate perre Järvamaa, Läänemaa ja Põlvamaa. Teadaolevalt korraldavad kaasajal maakonna noorte kodu-uurimiskonverentsi lisaks Järvamaale ka Virumaa. Käesoleval aastal Järvamaal toimuv konverents on juba 45. Osalema olid oodatud Järvamaa koolide 5.-12. klassi õpilased. Uurimistöid hindab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi moodustatud komisjon.

Traditsiooni järgi on Järvamaa õpilaste uurimistööde konverents toimunud õppeaasta lõpus kevadel. 45. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents toimub 18. mail (neljapäeval) Paides Wittensteini tegevusmuuseumis (Tallinna tn 9 ja 11). Sissepääs konverentsile on vaba ja oodatud on kõik huvilised.