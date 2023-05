Algas kaitseväe õppus Kevadtorm 2023

„Eesti kaitsmiseks on meile väga oluline kodumaastiku tundmine ning just seda me koos liitlastega õppuse käigus harjutame,“ ütles Kevadtorm 2023 eest vastutav planeerimisohvitser kolonelleitnant Feliks Roodvee. „Täna alustasid üksused formeerumist ning seejärel liiguvad nad maastikule. Ootused õppusele on kõrged ning meil on olemas kõik eeldused, et Kevadtormi eesmärgid saaksid täidetud.“