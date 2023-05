Dirigent Kristiina Poska juhatab esmakordselt Eestis ooperit

Vanemuise teatri muusikajuht ja peadirigent Risto Joost avaldas heameelt, et rahvusvaheliselt lennukat karjääri tegev dirigent Kristiina Poska juhatab esimest korda Eestis ooperit just Vanemuise teatris: „Kristiina Poska on üks oma generatsiooni juhtivamaid noori dirigente. Ta on Eestis dirigeerinud küll kontserte ja kontsertetendusi, ent oma 15 aastat kestnud ooperidirigendi karjääri jooksul mitte kordagi oopereid. Vanemuise muusikaosakonnal ja teatril tervikuna on suur au teha temaga koostööd Elmo Nüganeni lavastatud ooperi „Don Giovanni“ hooaja kahel viimasel etendusel. Vanemuise sümfooniaorkestri jaoks on see kindlasti nõudlik ja arendav võimalus luua ja kogeda seda ooperit uue nurga alt. Ooperipublikule on see erakordne võimalus näha ja kuulda Poska säravat ja kirglikku ooperijuhatamist koduses teatrisaalis.“