Võrkpalliliit otsib Paidest tulevikutähti

Treeninguid viivad läbi kogenud noortetreenerid. Poiste peatreeneriks on Raul Reiter, keda abistavad Tauno Lipp, Argo Meresaar ja Rando Ringmets. Tüdrukute peatreeneriks on Margit Keerutaja-Must, abitreeneriteks Raigo Tatrik, Jaanika Jakobson, Merle Keerutaja ja Karlo Remy Kallend.

“Esiteks tahaks sellega premeerida tublisid lapsi, et neil tekiks omavahel varakult kontakt ja side ning klubide treeneritel arusaam, mida selles vanuses osatakse. Nii on meil hiljem ka noortekoondiste treeneritele lihtsam infot edasi anda ja tekib arusaamine, millisel tasemel lapsed on. Selliste päevade korraldamine aitab meil noormängijate taset süsteemsemalt kaardistada, näidates kätte nõrgad kohad ja millistele tehnilistele elementidele peaks rohkem tähelepanu pöörama,” selgitas Toobal. “Samuti loodame kaasata klubide treenereid, et tekiks laialdasem arutelu, mida me soovime ja mida on vaja võrkpalli arenguks teha.”