Arvamusfestivali eestvedaja: Eelsündmused on meile väga olulised

Tänavusel festivalil on neli ala: Viljandi linn, tark linn, noorteala ja röögi-löögiala. Kolmele esimesele saab pakkuda teemadeks eelarvamusi, röögi-löögiala on uus ning selle sisustavad korraldajad ise. Seal saab õppida arutlema ning seda, kuidas eelarvamuste küüsi sattudes toetavaks ja mõistvaks jääda.

Paide arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist ütles, et arvamusfestivali eelsündmused on meile väga olulised, sest igaüks neist aitab parandada arutelukultuuri ja tuua demokraatia ideid inimestele lähemale. „Usume, et kohalikud valupunktid saavad leevendust vaid siis, kui asju koos arutatakse ja inimeste mõtteid kuulda võetakse. Viljandi [eel]arvamusfestival on hea näide: eelmisel aastal toimus aktiivne koosmõtlemine, samuti tuli linnavalitsus aruteludega hästi kaasa ja küllap on see nii ka seekord," lausus Tammist.