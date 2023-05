Lõhmuse sõnul otsustas ta tänavu Paide kasuks põhjusel, et asjaajamine venis Türil liiga pikaks. "Ootasin tegevusluba väga kaua. Otsus läks koguni Türi volikokku arutamisele ning kui volikogu mulle loa andis, oli mul Paides kõik juba organiseeritud," jutustas Lõhmus.

Spetsiaalse grillhaagise soetas Lõhmus Poolast, see maksis 20 000 eurot. "Minu põhitegevus on mahemaasika, -herne ja kartuli kasvatamine, aga kuna põllumajanduses on väga palju riske, otsustasin paralleelselt tegelema hakata ka toitlustusega," rääkis ta.