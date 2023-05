Kunstikoolis käivad sisseastumiskatsed

Eile algasid Paide kunstikoolis sisseastumiskatsed. Kooli direktor Anneli Suits sõnas, et huvi kunstiõppe vastu on suur. Samuti tuleb tal igal aastal vastata küsimusele, kas laps, kes joonistada ei oska, kooli õppima ei pääse. "Sellist last me veel kohanud pole, kes joonistada ei oska," ütles koolijuht optimistlikult.