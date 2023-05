Vaata, millised Järvamaa kollektiivid esinevad suvel Tallinnas toimuval laulupeol

XIII noorte laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg väljendas siirast rõõmu, et pikk maakondlike eelproovide kadalipp, mis algas juba jaanuaris, on tänaseks edukalt läbitud. “Mulle isiklikult pakkusid need proovid väga palju ilu ja rõõmu. Osalesin ise paljudes eelproovides ja mulle tundus, et repertuaar oli väga kuulamapanev ja vägagi hästi omandatud,” väljendas kunstiline juht oma heameelt pingelise tööperioodi lõpul. “Nüüd on jäänud veel vaid viimane väike ootus, et kaare all juba umbes pooleteist kuu pärast taas kord kohtuda ja kõik üheskoos tehtud töö vilju nautida,” sõnas Pärt Uusberg.