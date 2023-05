Laupa mõisakoolis tegutsev Nobedate Näppude ring on Jaanika Kajaka eestvedamisel mõisahoone laiade akende vahele mahutanud omanäolise kirsipuude allee. Seejuures on tegemist tõelise taaskasutusega, sest tüvedeks on kasutatud viinamarjadest tühjaks söödud varrerootse, mis meisterdajate nobedate näppude abiga omale lõngajääkidest roosad õietupsud saanud ning näevad vägagi tõetruud välja. Nüüd ongi kooli akendel õitsev kirsisalu, millest tunneb rõõmu kogu koolipere. Ja et kirsiallee asub akende vahel, on see vaadeldav nii majast seest kui ka väljast.