Vargamäe mail toimub jalgrattamatk

Vaatamisväärsused

Albu mõis on teadaolevalt vanim Järvamaa mõis, mida on esmakordselt mainitud 1282. aastal. Selle mõisa mõisniku käest ostis kirjanik Anton Hansen Tammsaare isa oma talu.

Tammsaare muuseum Vargamäel on kirjaniku sünnikodu, mis inspireeris teda kirjutama romaani “Tõde ja õigus”. See on koht, kus kanged naabrimehed Andres ja Pearu sooga maadlesid, kahasse kraavi kaevasid ja paljukõneldud eestlase jonni ajasid. Ajutine näitus “Tammsaare reisid ja reietused” tutvustab kaheksat paika, kus kirjanik on viibinud, avades sellega tema hingeelu ja tutvustades loomingu valmimise tausta.

Järva-madise kirik. Just selle kiriku kellad helisesid üle soo Vargamäele ja andsid märku jumalateenistuse toimumisest. Järva-Madise kiriku sisemus on jäädvustatud filmis "Tõde ja õigus".

Jalgrattamatka ajakava:

Kell 17.30 kogunemine Albu mõisa sillal. Vajadusel rattarent.

Kell 17.50 sõit Albu mõisa (500 m)

Kell 18.00-18.50 Albu mõisa külastus

Kell 18.50-19.30 sõit Vargamäele (7 km)

Kell 19.30-20.15 Vargamäe muuseumi külastus. Kuraatorituur „Tammsaare reisid ja reietused“.

Kell 20.15-21 sõit omal käel tagasi Albusse (7 km)

Kell 21-22 rendirataste tagastamise aeg