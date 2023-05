Välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialisti Romario Siimeri sõnul on ahjuküte linnades üks olulisi õhusaaste põhjustajaid. „Külma ajal halveneb õhukvaliteet just tiheasustusega elamupiirkondades, sest ahjude kütmisel eritub tervisele ohtlikke saasteaineid,“ selgitas ta.

Toetada on kavas kas kütteseadme uuendamist või elukoha liitumist kaugküttevõrguga. „Prioriteet on kütteseadme vahetamine keskkonnasõbralikuma alternatiivi vastu, nagu näiteks õhk-vesi-soojuspump või maasoojuspump,“ märkis Siimer, lisades, et meede sisaldab ka toetust vanade ahjude asendamiseks vähem saastavatega. „Ahjuküttest ei pea loobuma,“ rõhutas ta. „Küll aga tasuks vahetada ahi uuema, tõhusama põlemisega ja vähem heidet tekitava ahju vastu”.“