Enamik tööstuslikke mikroorganisme eelistavad C6- ehk kuue süsinikuga lihtsuhkruid, nagu glükoos. Samas hemitselluloosis sisalduv C5-suhkur, ksüloos, ei ole sarnaselt glükoosile biotehnoloogiliseks tootmiseks tõhusalt kasutatav. Äiotehnoloogia võimaldab aga ettevõtete sõnul väärindada nii C6- kui ka C5-suhkruid kõrge väärtusega toiduaineteks. Äio ja Fibenol on veendunud, et uuenduslikul viisil loodud tooted on väärtuslikud ka keemiatööstuses.