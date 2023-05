Täna toimus Paides Wittensteini tegevusmuuseumis Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents. Järvamaa on üks väheseid maakondi, kus konverents on toimunud järjepidevalt pikki aastakümneid. Tänane oli 45. kord. Konverentsi korraldaja Ründo Mültsi sõnul on kodu-uurimise kõrvale tekkinud mitmeid muid võimalusi loovtööde tegemiseks, mistõttu on kodu-uurimine jäänud noorte seas üha rohkem tahaplaanile.