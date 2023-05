Ettevalmistused Türi lillelaadaks käivad täie hooga

Lillelaata korraldava Türi aianduse ja mesinduse seltsi juhataja Pille Marrandi ütles, et eks ettevalmistused alanud juba eelmise aasta lõpul ja läks nagu tavapäraselt ikka, et esimeste päevadega said kauplemiskohad täis. Esimeste päevade all pidas Marrandi silmas seda, et kauplejate kirjapanek algab 1. veebruari esimesest tunnist ja laadale kauplema tulla soovijad veedavad arvutiekraanide ees unetu öö. Nagu Marrandi isegi.