„Ootasime seda kaua!“ kiidab suurt tööd teose väljaandja, Eesti Rahvamajade Ühingu esinaine Ülle Välimäe. „Oleme väga õnnelikud, et rahvamajade mõju ja kaalukas roll läbi sajandite nüüd kõigile nähtavaks saavad.“

Raamat avab Eesti seltsi- ja rahvamajade sünni ja kujunemise kaudu maarahva moderniseerumise loo. „Rahvamajad rajati seltside eestvõttel ja kavandati nagu ooperiteatrid: saali, lava, harjutusruumide ja kohvikuga. Neis majades sai maarahvas laiema juurdepääsu haridusele ja kunstilisele eneseväljendusele, mis oli seni kättesaamatu olnud. Nii kujunes eesti ühiskonna moodne ruumiline kultuurimudel ja avalikkus – seltskond ja parnass,“ selgitab Egge Kulbok-Lattik. Karin Paulus lisab, et raamat näitab, mil viisil seltsielu inimesi ühendab ja identiteeti loob. „Luubi all on ka rahvamajade arhitektuur 19. sajandist võimsate tänapäevaste ehitisteni.“