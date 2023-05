Kadus uks, mida vaid kirikuõpetaja oskab avada

EELK Järva-Peetri Püha Peetruse koguduse diakon Jaanus Tammiste üksnes muheles küsimuse peale, kuhu kiriku uks jäi, ja imestas, et keegi polegi veel märganud, et kirikul on nüüd ees ajutine, laudadest kokku löödud uks. «Eks meil ole mure ustega juba pikemat aega ja tegelikult on kehvas seisukorras mõlemad – nii läänepoolne peauks kui ka põhjapoolne niinimetatud kõrvaluks,» sõnas ta.