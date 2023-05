Käru Südamekodu eakatekodu avatud uste päev tõi kokku nii sotsiaaltöötajad, kogukonnaliikmed kui lähedased

Martin Kuke sõnul on väga oodatud muudatus, et hooldereformi käigus ühtlustatakse ja pannakse paika hooldekodude nn kvaliteedireeglid, nende seas hooldustöötajate miinumumarv. Kuigi see toob kaasa suure hooldustöötajate põua, siis on lootus, et ehk hakatakse ka Eestis rohkem lubama võõrtööjõudu, mida see valdkond hädasti vajab. Käru Südamekodu juhataja kinnitas omalt poolt, et Kärus on töötanud ja ka töötamas ka näiteks Ukraina sõjapõgenikke ning nende kohanemine läheb kiirelt ja ka elanikega läbisaamine on väga hea.