Kui Türi lillelaadani oli jäänud veel paar nädalat, ütles laata korraldava Türi aianduse ja mesinduse seltsi juht Pille Marrandi, et tal pole olnud aega uuridagi, mida ilmatargad laada ajaks prognoosivad. «Keegi ütles, et vihma pidi tulema, aga seda vaatame siis, kui laat käes. On ju ennegi laada ajal sadanud, aga on ka päikest olnud,» lausus Marrandi.