Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui Türi lillelaadani oli jäänud veel paar nädalat, ütles laata korraldava Türi aianduse ja mesinduse seltsi juht Pille Marrandi, et tal pole olnud aega uuridagi, mida ilmatargad laada ajaks prognoosivad. «Keegi ütles, et vihma pidi tulema, aga seda vaatame siis, kui laat käes. On ju ennegi laada ajal sadanud, aga on ka päikest olnud,» lausus Marrandi. Kas oli kirikumaks õigel ajal makstud või jõuti ilmataadiga mõnel teisel moel kaubale, aga eile hommikul oli taevas säravsinine ja soojakraade paras­jagu. Samasugust ideaalset laadailma on lubatud kogu nädalavahetuseks. «Mis kell meil see avamine oligi?» ei suuda Pille Marrandi ühtäkki meenutada. Pole ka ime, sest kuigi ametliku avamiseni on veel mõni tund aega, sahmivad korraldajad mööda laadaplatsi ringi, raadiosaatjad käes, telefonid pidevalt helisemas ning kümnetele ja kümnetele küsimustele vastamas.