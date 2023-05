Uutmoodi on Õlekõrres õnul see, et kui talve käis arvestus neli-, taga- ja esiveo klasside vahel, siis nüüd on lisandunud ka naiste ja veteranide (alates 50 eluaastast) võistlusklassid. Osaleda tuleb tavaliseks tänavasõiduks sobilike rehvidega.