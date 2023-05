Puusanõksud, tolmupilved ja plekikolin: romuringil näeb kõike

Tavapäraselt tulid huvilised Türile sõitma üle Eesti, loomulikult on rajal ka järvalasi. Rajal teevad ringe valdavalt vanemat Lääne päritolu tehnika.

Romuring ei ole romuralli, kus autod on suletud platsil ja võitjaks tuleb viimane liikuv sõiduk. Romuring tähendab omalaadset romuautode kestussõitu, kus on oluline hoida masinat ja koguda ringe. Kõik muidugi sellest aru ei saa ning kokkupõrked ja ootamatused on romurin­gide argipäev.Kui vahepeal laguneb sõitjal auto ära, kuid finaaliks saab ta selle jälle korda, siis lubavad korraldajad tulla ka päeva viimastesse sõitudesse.