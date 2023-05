Ka peatreener Alar Rikberg tõstis tempomeeste panust esile. «Täna oligi eesmärk neid kasutada, sest kohe alguses oli näha, et just rünnaku poole pealt on mõlemad hoos. Nende füüsiline võimekus on hea ja täna nad lustisid ja mängisid päris targalt ja isuga. Ka mõlemad sidemängijad «toitsid» neid hästi ja loomulikult võib rahule jääda,» ütles peatreener. «Kui eile vedas meid punktide mõttes Stefan [Kaibald], siis täna Timo, ta oli hea ja ei jäänud ka vastuvõtul vahele.»