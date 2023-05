Pisimad vallakodanikud said hõbelusikad pihku

Järva valla avalike suhete peaspetsialist Arnika Tegelmann andis teada, et sel korral (2022. aasta maist kuni 2023. aasta aprilli lõpuni) on tervituspeole kutsutavaid beebisid kokku 94. Koeru piirkonnast oodatakse peole 16 last, Imavere ja Koigi piirkond samuti 16 last, Järva-Jaani ja Kareda piirkonnast 25 last ning Põhja-Järva piirkonnast (Ambla, Albu, Aravete) 37 last. „Kõik beebid saavad tervituspeol hõbelusika,” lisas Tegelmann. Kui sel nädalal tervitati beebisid Aruküla mõisas, siis siis 31. mail kell 17 kohtuvad vastsed vallakodanikud ja nende vanemad Aravete kultuurimajas, 2. juunil kl 17 Järva-Jaani kultuurimajas ja 3. juunil kl 11 Eesti Piimandusmuuseumis Imaveres.