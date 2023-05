Swedbanki tööstusuuring: ettevõtted pingutavad, et püsida konkurentsis

„Kuuleme igapäevaselt klientidega suheldes, et pingutatakse kasumlikkuse hoidmise või taastamise nimel ja tulevikku vaadatakse mõõduka murega. See erineb eelmise aasta uuringust tulemustest märgatavalt,“ ütles Swedbanki tööstusosakonna juhataja Raul Kirsimäe. „Kui mullu investeeringuid pigem vähendati ja müüki nähti kasvamas, siis tänavu on täpselt vastupidi – investeeringud on suuremad ja oodatakse käibe, tootmismahu ja kasumlikkuse langust. Samas arvestatavat kuue protsendilist palgakasvu prognoositakse ka tänavu, kuid uute töötajate värbamine sektorisse jätkub uuringu põhjal varasemast ettevaatlikumalt.“

Uuringu põhjal selgub, et ettevõtete juhtide töölaual on energiakriisi väljakutsed asendunud tänaseks konkurentsivõimelise omahinna hoidmise probleemidega. „Kolm vastajat neljast tõid kõige põletavama probleemina esile just mure konkurentsis püsimise pärast ja seda hoolimata ettevõtte tegevusvaldkonnast või suurusest,“ selgitas Kirsimäe. Tema sõnul aitab seda muret selgitada see, et 44 protsenti uuringus osalenud ettevõtetest plaanib käesoleva aasta jooksul alustada ekspordiga uutele turgudele. Kõige populaarsemate uute turgudena nähakse traditsiooniliselt Saksamaad, Soomet, Rootsit, Norrat ja Taanit.