Kodu-uurimiskonverentsi peapreemia läks Koeru keskkooli

Praktilise loovtööna valmis Koeru keskkooli 11. klassi õpilase Kirke Koppeli poolt fotoalbum, kus on süstemaatiliselt kirjeldatud kõik teadaolevad õpetajate ühisfotod. Uurimistöö tulemusel valmis fotodest ka digitaalne andmebaas mida tulevikus saab kasutada Koeru kooli ajaloo uurimisel või kooli-klassikokkutulekutel esitlemiseks. Õpilast juhendas õpetaja Siret Pärtel.

Järvamaa õpilaste 45. kodu-uurimiskonverentsi peapreemia pälvis Koeru keskkooli õpilase Jaana Kindi uurimistöö „Järva-Jaani tarvitajate ühisuse kaupluse maja Koerus". Uurimistöö annab ülevaate Koerus tegutsenud kauplusehoonest, mis rajati sinna 1922. aastal, kuid hävis tules 1924 ning sellest, kuidas Järva-Jaani Tarvitajate Ühisuse juhatus pidas koosolekuid eesmärgiga avada Koerus harukauplus. Idee saigi teoks 1930. aastal, mil hakati ehitama ning kauplus avati 9.11.1931. Töö koostamisel on õpilane kasutanud nii arhiivimaterjale kui artikleid ajalehtedest, publitseeritud allikaid ja fotomaterjale. Käesoleva tööga on antud killuke Koeru ühe maja loost, mis omab kaalukat väärtust edasiste uuringute tarvis kaubanduse arengu kohta Koeru alevikus. Ka tänasel päeval on uutel omanikel hea teada maja lugu, mis asub nende kasutuses. Jaana Kindi juhendas õpetaja Siret Pärtel.