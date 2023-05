Lugeja küsib: millal pean tööl juhtunud õnnetusest tööandjat teavitama?

Kui tööandja saab teada, et keegi töötajatest on saanud tervisekahjustuse, mis olevat saadud tööülesannet täites, peab ta korraldama uurimise, mille käigus tuleb muuhulgas välja selgitada, kas õnnetusjuhtum oli põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. Selleks tuleb võtta seletused isikutelt, kellel on andmeid õnnetusega seonduvate oluliste asjaolude kohta. Juhul, kui töötaja teatas kohe jala vigastamise järgselt sellest tööandja esindajale, kes seda oma seletuses kinnitab, on tööandjal olemas seos töötamise ajal saadud tervisekahjustuse ja hilisema ajutise töövõimetuse vahel. Kui töötaja jättis täitmata kohustuse kohe tööandjale või tema esindajale õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust teatada, ei ole tööandjal võimalust võtta seletusi kelleltki teiselt kui väidetavalt kannatanult ja nii on tööandjal keeruline veenduda, et õnnetus toimus reedel tööülesandeid täites, mitte nädalavahetusel koduseid toimetusi tehes.