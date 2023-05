Tööandjad plaanivad värbamisse kaasata tehisintellekti

Tööandjatelt küsiti uuringus ka seda, kui paljud on värbamisel kokku puutunud masinõppe abil loodud kandideerimisdokumentidega (CV, motivatsioonikiri vms). 7% värbajatest ütles, et nemad on masinõppe abil loodud kandideerimisdokumente juba märganud, 24% ei osanud öelda, ning 68% hindas, et pigem ei ole nad seda värbamisel märganud.