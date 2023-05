Tour of Estonia 2023 toob starti neli velotuuri võitnud ratturit

Eestis 26.-27. maini toimuv profiratturite velotuur toob ka sel aastal kohale esindusliku seltskonna. Üheks suureks favoriidiks on kindlasti Eesti koondis eesotsas Norman Vahtra, Karl Patrick Laugu ja Martin Laasiga, kes kõik on Tour of Estonia etapivõitjad. Lauk ja Laas on võitnud ka velotuuri üldarvestuses.

Eesti koondise spordidirektori Alo Jakini sõnul saab konkurents olema tugev alustades ATT Investments meeskonnaga eesotsas Gert Kivistiku ja 2019 aasta tuuri võitja Mihkel Räimega. “Kindlast on kõva ka rumeenlane Eduard Grosu, kes on 2014 Tour of Estonia võitja ja esindab seekord HRE Mazowsze Serce Polski meeskonda.” Veel toob Jakin välja Filippo Fortini Saksamaa meeskonnast Maloja Pushbikers. “Olen temaga ise sõitnud ja tean, et tegemist on kogenud Itaalia sõidumehega, kellel on terav jalg olemas. Tartu2024 meeskonnast tooksin esile sellised nimed nagu Aus ja Pajur. Tiime ei ole palju, aga igas tiimis on keegi kes jõuab sõita.” nendib Jakin.

See aasta on Tour of Estonial kavas kaks etappi.

“Proloogi puudumine muudab seda, et vahed on veelgi väiksemad ja esimest etappi alustatakse nullist. Proloog annab pildi, kes jõuab ja kes ei jõua, aga esimene etapp on nüüd ikkagi loterii ja särgid jagatakse välja esimese etapi lõpus.” Jakin usub, et on palju meeskondasid, kes tahavad esimest etappi finishi peale jätta.