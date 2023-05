Rikkis pidurid ja tuled on selle kevade peamised vead tehnoülevaatustes

LED-tuled

Viimasel ajal on tehnoülevaatustesse jõudnud rohkem autosid, millele on omanik ise paigaldanud tuledesse LED-pirnid. Teist tüüpi pirnide ise paigaldamisel on juhtunud, et pirn ei ole see läinud korralikult oma pesasse, mille tulemusena näitavad tuled kas otse maha või taevasse. Tehnoülevaatuses võivad nõuetekohaselt mitte valgustavad tuled olla ohtlikud vead.

„LED-pirnide puhul on Euroopa Liidus lubatud ainult kindlate tootjate vastavalt sertifitseeritud pirnid, mis tähendab, et igasuguse niinimetatud hiinaka paigaldamine tähendab automaatne ülevaatusest läbikukkumist. Kuigi silmaga vaadates võib valgusvihk tunduda tavapärane, ei saa seda ainult silmaga vaatluse põhjal hinnata. Lisaks on vanemate autode tulede reflektorid mõeldud hõõgniidiga pirnidele ning LEDide puhul võivad need valgust murda erinevalt ning vastutulijaid pimestada," kommenteeris Mustjatse.

Samuti tasub esitulede pirnide vahetamise järel tulesid reguleerida, et olla kindel, et need näitavad valgust õigesti.

Rehvid

"Rehvide kehvast seisukorrast võib rääkida aastaringselt, sest see on Eesti juhtide seas üks enimlevinumaid murekohti. On tavapärane, et kui silmaga vaadates tundub rehvil, eriti suverehvil, veel natukenegi mustrit olema, siis võetakse seisukoht, et küllap sõidab ühe hooaja veel," rääkis Mustjatse. "Kuigi meie kliimas on suvel teeolud reeglina kõvasti paremad kui talvel, tagavad hea mustriga rehvid parema haardumise teekattega ning suudavad ohu korral auto kiiruse efektiivsemalt alla pidurdada."