Eesti rannik on huvitav, kuid ohtlik

Iga kevad on eriline, kasvõi juba selle pärast, et talvel ja jääminekuga nihkuvad paigast merepõhjas puhkavad kivid, mis võivad kergesti põhjustada muresid veesõidukijuhtidele. Hädad võimenduvad, kui hooaja alguses on meri madalam kui kapten arvestab, seega tuleb ERGO kahjukäsitlejate teatel just kevadeti ette ootamatus kohas kividesse sõitmisi või põhja riivamisi.

„Eesti rannik on oma olemuselt hästi huvitav, mis kutsub veesõidukeid ostma – meil on ju palju saari ja laide. Samas on meri väga madal ja sellest tulenevalt on ka olud igal aastal pärast jääminekut erinevad,“ ütles ERGO kindlustuse ärikliendi kahjude osakonna juht Erko Makienko. Kaatritele ohutu sügavus on saavutatav, aga just jahtidel on keerulisem, märkis ta. Kaatritel on Makienko sõnul aga aina lisandunud võimsust ja vee peal liigutakse suurel kiirusel, seega isegi ohu märkamisel on seda vältida päris keeruline, kui mitte võimatu.