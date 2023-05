Swedbanki aastase hoiuse intress kerkis 3,5 protsendile

Uus intressikeskkond on loonud võimaluse hoiustelt tulude teenimiseks ka eraisikutele ja ettevõtetele, kes raha pikemalt hoiusega siduda ei soovi või ei saa. Sarnaselt arvelduskonto nõudmiseni hoiustele toimiv ja paindlikumat raha hoiustamist võimaldav Rahakoguja teenib Swedbanki erakliendile juurde 1,5% aastas ja ettevõtete üleöö deposiitide kasutajate hoiuseintress jääb tänase seisuga vahemikku 0,93-1,43%.

„Kuues järjestikune intressimäärade tõus on hea uudis kõigile säästjatele sest turvaline võimalus kogutud raha hoiustamisel kasvatamiseks muutub järjest atraktiivsemaks,” sõnas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. „Swedbanki klientide tähtajaliste hoiuste mahud on kasvanud alates 2022. aasta septembrist. Aasta algusest alates on eraklientide tähtajaliste hoiuste mahud kasvanud ligi 53%.“

Ulla sõnul on klientide käitumisest näha, et hoiustajad otsivad turvalist raha paigutamise võimalust ja soovivad praeguses intressikeskkonnas häid intresse pigem pikemaks ajaks fikseerida. „Eraklientide poolt sõlmiti aprillikuus üle 8500 uue tähtajalise hoiuse lepingu ning kõige populaarsemaks hoiustamise perioodiks on üks aasta. Ligi 80% uutest hoiuselepingutest on sõlmitud aastaseks perioodiks.

Samuti sõlmiti aprillikuus ligi 4000 uut paindlikumat rahakasutamist võimaldava Rahakoguja lepingut. Rahakoguja toimib nagu tavaline arvelduskonto, kuhu saab raha jooksvalt teenustasuta juurde kanda ja välja võtta. Rahakoguja aastane intress on erinevalt tavalisest arvelduskontost 1,5%. Rahakoguja on enda kasuks tööle pannud rohkem kui 145 000 Swedbanki klienti, kelle säästude kogumaht on ligi 190 miljonit eurot.