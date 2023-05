Järvamaa laulu- ja tantsupidu jõuab viie aasta järel taas Paidesse

Tänavusele peole on tulemas 215 kollektiivi, neist 70 väljastpoolt Järvamaad, Saaremaast Valgamaani, sh ligi 800 tantsijat ja võimlejat. Teiste seas astub üles Nõmme muusikakooli sümfooniaorkester, Eesti meestelaulu seltsi üle-eestiline poistekoor Kalev ning üle-eestiline neidudekoor Leelo.

Peo idee autorid ning kunstilised juhid on Marika Kuusik ja Kätlin Merisalu. Merisalu on ka tantsupeo lavastaja. Laulupeo muusikajuht on Külli Kiivet.

Kuusiku ja Merisalu sõnul panustab peo õnnestumisse väga palju inimesi. „Iga peo laulja, tantsija, võimleja, puhkpillimängija, tantsuõpetaja, dirigent, vabatahtlik, toetaja ja kogu lavastusmeeskond töötab selle nimel, et lavalaudadele tuua midagi uut ja unustamatut. Ühine hingamine on see, mis paneb silma särama ja hinge helisema,” tundsid nad heameelt.

Merisalu sõnul läheb meeskond peole vastu väga hea tundega, olgugi, et nii suure sündmuse puhul tuleb viimase hetkeni valmis olla erinevateks muudatusteks. "Viimasel ajal kipuvad öötunnid lühikeseks jääma, kuid see on kõik selle nimel, et pakkuda inimestele võimalust kokku tulla ning ühiselt tegutsemist nautida. Palju on juba tehtud, kuid need kõige kiiremad päevad ootavad veel ees,” rääkis lavastaja.