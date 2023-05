Kinnisvaraekspert: intressitõus pole suvilaturgu oluliselt mõjutanud

Ketlin Jundase kinnitusel on kevadine suvilamüügi hooaeg selgelt alanud ning populaarsemates kohtades on nõudlus suur ja tehingud tehakse pigem kiiresti, kui hind on õige. „Kõige populaarsem on põhjarannik – vanad kalurikülad ja suvilarajoonid, kus nõudlus ületab pakkumist. Intressitõus suvilaturgu niivõrd ei mõjutanudki, sest palju ostetakse omavahenditest,“ ütles Jundas.

„Samuti on väga populaarne Lääne-Harju vald – Vääna-Jõesuu, Laulasmaa, Türisalu ja Klooga. Paljud ostjad on noored, kes tahavad suveks linnast minema saada ning seda soodustab jätkuv kodukontorite võimaldamine. Ka oma aialapi pidamine on noorte seas taas populaarne,“ ütles Jundas.

„Kõige rohkem otsitakse praegu 1970ndate hästi säilinud suvilaid, näiteks klassikalisi A-kujulisi aastaringseks elamiseks renoveeritud või lihtsalt hästi säilinud hooneid, mida saab korda teha. Väheväärtuslikumate majade hinnad on pigem langenud, sest need tuleb lammutada ja asendada uuega, kuid ehitushind on selleks kõrge. Populaarsetes piirkondades ja väärtuslike majade puhul on hinnad jäänud endisele tasemele või pigem isegi veidi tõusnud. Näiteks maksab klassikaline suvila põhjarannikul 75 000 ja 95 000 euro vahemikus,“ ütles Jundas. Odavamad, mis jäävad Lääne-Harju vallas juba pisut rohkem Laitse ja Kibuna kanti, maksavad 50 000 euro ümber.

"Suvilaturg on tugevalt sesoonne, mis tähendab, et soojaks läinud ilmad kutsuvad inimesi suvilaid uudistama ja ka kiiremini tegutsema. Kuigi head tehingud tulevad ka talviti, on praegu õige aeg oma suvila müüki panna. Suve teises pooles võib juhtuda, et hooajast on maha jäädud ning oma suvila tuleb talveks seisma jätta. Kui müüjal ei ole soovi ja motivatsiooni suvilaga ise enam tegeleda, siis selline viivitus ja talvised ilmastikuolud ei garanteeri, et uuel hooajal saab kõrgemat või sama hinda, sest hoone vajab hoolt ja korrastamist ka talvel,” lisas Jundas.