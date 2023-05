​Neli põhjust, miks lapsed rattaga koolis ei käi

Ruum kooli ümbruses on alati piiratud, kuid sageli piisab ka lihtsatest lahendustest – olemasolevad teed saab jagada mitmeks rajaks, eemaldada teedelt postid ning lisada rataste parkimiskohti. Enamasti võtavadki suurema osa ruumist enda alla autod, kui aga luua võimalusi teisteks liikumisviisideks, pole nii suure hulga autode mahutamiseks enam vajadust ning vähenevad ka hommikused ummikud. Ettepanekud koolide ümbruse parendamiseks tuleks esitada kooli hoolekogule, kes saab need edastada koolipidajale. Mõjus viis ettepanekute tegemiseks on ka koos õpilastega välisvaatluse korral ideede ja tähelepanekute kogumine, mille nad siis ise omavalitsuse esindajateni viia saavad.

Kodude ümbrus ei soosi rattasõitu

Lisaks sellele, et rattasõidu võimalused oleksid head sihtpunkti ehk kooli ümbruses, peavad nad sobilikud olema ka kodu juures. Näiteks pole ka paljudel uutel majadel täna rattahoidjaid, kus oleks mugav ratast parkida. Kui laps peab ratast igapäevaselt keldrisse või mitmendale korrusele tassima, väheneb tema motivatsioon mõnusast liikumisest kiiresti. Õnneks on mõned linnad nagu Tallinn ja Tartu loonud spetsiaalsed toetusvõimalused rattaparklate ehitamiseks. Teistes linnades ja asulates võib kaaluda ratta parkimiskohtade loomiseks „Hoovid korda“ toetuse taotlemist. Lahendused on enamikes kohtades tegelikult olemas, vaja on need vaid üles leida!

Lapsed ei saa iseseisvalt liiklemisega hakkama

Harjumuste jõud on suur ning uute harjumuste kujundamine keeruline. Laste jaoks on ju mugav kui vanemad neid aasta läbi autoga nii kooli kui ka huviringi viivad – miks peakski nad sellisest lihtsast taksoteenusest loobuma? Et tekitada lastes liikumisharjumust ning oskust igapäevaseid trajektoore iseseisvalt läbida, on esmalt vaja teadvustada, et ratas on autole tõsiseltvõetav alternatiiv. Rattasõit on keskkonnasõbralik, kiire ja mugav liikumisviis, mis panustab laste liikumisaktiivsuse suurendamisse ja seeläbi ka tervise parandamisse.