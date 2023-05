MEES, KES EHITAS AUTOSID JA LENNUKEID ⟩ Lahkus Järvamaa kuulsam leidur

See on köök. Kitsuke. Köögilaua kõrval on kate, mille all on kopeerpink. Uno tavatseb seal mootori nukkvõllide kallal nokitseda, küll remontida, küll ümber ehitada. Paneb aga ventilaatori käima ja asub töö kallale. «Pink on kummipuksidel, eriti tugevat müra ei tekita – kõik on vaikne, naabrid ei kuule midagi,» ütleb ta.