Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Mäo liiklussõlme äärde on kerkinud uus tööstusküla, kuhu kaks kinnistut on ostnud põllumeeste ühistu Kevili. Kui kõik läheb plaanipäraselt, alustab Kevili juba sügisel terminali ehitamist, mis mahutab kuni 70 000 tonni teravilja. Tervaviljaterminali ehitus läheb maksma suurusjärgus kümme miljonit eurot ja tööd peaks seal saama viis või kuus inimest.

* Kolm päeva imeilusat kevadilma, tuhanded ostetud-müüdud taimeistikud, šašlõkiportsud ja jäätisetuutud, laval A-kategooria esinejad ning mitukümmend tuhat inimest seda kõike nautimas – see oli 44. Türi lillelaat, mis selleks korraks on saanud ajalooks. Esmaspäeva hommikul vastas Türi aianduse ja mesinduse seltsi juht Pille Marrandi telefonikõnele veel laadaplatsilt viimaste järelkoristustööde keskelt. «Praegu puhastan soojakut. Meie pühapäev lõppes südaööl, siis said ära viidud viimased piirdeaiad, täna viiakse ära soojakud ja WCd,» selgitas ta reipalt, justkui polekski selja taga kolme päeva täis tihedat tööd, asjaajamist ja suhtlemist.

* Eelmisel nädalal said PAIde lasteaia mudilased folklooripeol keerutada tantsu äsja värskenduskuurilt tulnud Paide Vallimäe tantsulaval. Nüüd ootab lava pühapäeva, et võõrustada Järvamaa laulu- ja tantsupidulisi. Paide linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev ütles, et rahanappust arvestades tehti tantsupõrandal üksnes hädapäraseid töid. «Kuna tulemas on Järvamaa laulu- ja tantsupidu, siis parandasime lava ennekõike esinejate turvalisust silmas pidades, vahetada tuli nii pehkinud alustalasid kui ka lavalaudu,» selgitas ta.