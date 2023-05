Veebipoodidest teeb Eestis oste kaheksa inimest kümnest

Kui e-poodide peamiste tugevuste tipuloetelu on nii kodumaiste kui ka välismaiste e-poodide puhul sama (mugav, soodsam kui tavapood, lai kaubavalik), siis kodumaiste poodide puhul on suurimaks tugevuseks mugavus. Välismaiste poodide suurim tugevus on samas lai kaubavalik, millele järgneb kaupade tavapoest soodsam hind.

Eestlaste jaoks on mugavam tellida kodumaistest poodidest, venelased peavad välismaistest poodidest tellimist mugavamaks. Tavapoest soodsam hind kodumaises e-poes on oluline igas vanuses e-ostlejatele, välismaistes e-poodides on see kõige olulisem kuni 40-aastastele inimestele. Välismaiste e-poodide puhul peetakse peamiseks nõrkuseks aeglast tarnet ja et puudub võimalus maksta kauba eest kättesaamisel. Kauba eest maksmine kauba kättesaamisel on palju olulisem venelastele ja 40+ vanuses inimestele.

Nii eestlased kui ka venelased, kes tellivad kodumaistest e-poodidest, toovad kõige enam esile, et nad ei osta välismaistest e-poodidest kaupa, kuna need ei tundu usaldusväärsed ja kauba kvaliteet on kaheldav. Samuti, et tarneaeg on liiga pikk ning ei saa aru võõrast keelest.

Kodumaistest e-poodidest eelistatakse osta kodumasinaid ning -tehnikat, mobiiltelefone, IT-tehnikat, ilu- ja tervisekaupu, sisustust, aiakaupu ning toidu-ja tarbekaupu. Välismaistest e-poodidest eelistatakse enim osta aga rõivaid, jalatseid, ehteid ja aksessuaare ning spordi- ja hobikaupu.