Arvamusfestivali korraldustoimkonnal on käes kibekiired päevad

Arvamusfestivali vabatahtlik Jane Saks kirjutab, et viimastel kuudel on festivali korraldus kulgenud programmi kokkupaneku tähe all. Aprilli lõpus toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas Arvamusfestivali START päev ehk arutelukorraldajate esimene kohtumine. Koroona tõttu ei ole viimastel aastatel olnud võimalust sarnast päeva korraldada, kuid tänavu see õnnestus. „See, et erinevate ettevõtete ja elukutsete inimesed võtsid kohtumiseks päeva ja tulid Paidesse kohale näitab, et neile on Arvamusfestival oluline,“ rõõmustas Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist.

Kui enamikke teemaalasid korraldavad ideekorjes osalenud organisatsioonid, siis poliitikaala korralduses on festivali tuumikmeeskonnal suurem roll. Koostöös Milttoniga pannakse kokku ala programm, kuhu on kutse saanud kaheksa erakonda – kõik parlamendierakonnad ning lisaks ka Eestimaa Rohelised ja Parempoolsed. Poliitikaalal toimub ka populaarne säutsukohvik, kus festivali külastajad saavad kohtuda poliitikutega ning nendega juttu rääkida. Ühe poliitikuga on aega vestelda umbes minut ning teema, millest räägitakse, valib külastaja. „Seal võivad su vastas istuda näiteks erakonnajuhid või ministrid ehk poliitikud, kellega tavaelus me nii lihtsalt ei kohtu, kuid festivalil on see võimalus olemas,“ ütles Tammist.