“Kodulaulu” solistideks said Pauline Vähi ja Meelis Kesperi

Segakooride liigijuht Valter Soosalu ütles, et valituks osutunud solistid jäid silma-kõrva juba esimeses kandideerimisvoorus, teine voor andis lõpliku kindluse. “Mõlemad oskavad edasi anda laulu sõnumit, on musikaalsed ja meeldejäävad. Viimane on väga oluline omadus, sest “Kodulaulu” salmid pole pikad ja solistid peavad selle ajaga suutma end publiku südamesse laulda. Pauline ja Meelis saavad sellega kindlasti hakkama,” kinnitas Soosalu.

Tartust pärit Pauline Vähi on oma sõnul Olav Ehala loomingu andunud fänn, mis andis tugeva tõuke solistide konkursil osalemiseks. “Laulupeol on lapsest saati minu südames oluline koht. Juba ainuüksi laulukaare all laulda, ümbritsetuna tuhandetest koorilauljatest, on midagi täiesti kirjeldamatut ja seda peaks iga inimene saama kogeda. Kui nüüd avaneb võimalus laulda suure segakoori saatel üht ilusaimat eestikeelset laulu, siis minu süda ei saaks rohkem õnnelik ja tänulik olla!” Paulinele pole sooloesinemised tundmatu maa, ta laulab lapsest saati ning on osalenud mitmetel lauluvõistlustel. Samas armastab ta ka koorimuusikat. Praegu on Pauline lausa kolme kollektiivi hingekirjas: laulab Elleri tütarlastekooris, E STuudio kammerkooris ning vokaalkammeransamblis Vox pUNT.

Meelis Kesperi on pärit samuti Lõuna-Eestist, täpsemalt Peedu külast. Praegu õpib noormees Tallinna Muusika- ja Balletikoolis MUBA laulmist ja samal ajal ka Eesti muusika- ja teatriakadeemias koorijuhtimist. “Solistikonkursil osalemisotsus tuli kohe, kui ülikooli kursusekaaslane sellest rääkis,” kinnitas Meelis. “Kodulaulu” kuulsin esmakordselt juba lapsena filmis “Nukitsamees”, olen selle lauluga üles kasvanud. Hiljem, kui otsustasin oma elu muusikaga siduda, on Olav Ehala muusika jõudnud korduvalt minu juurde tagasi - Kodulaulul on minu jaoks peale suure emotsionaalse väärtuse ka oluline tähtsus Eesti muusikaajaloos. Lugu on kirjutatud geniaalselt!”

“Kodulaulu” dirigent Markus Leppoja sõnul jätkavad solistid nüüd harjutamist. “Kummalgi solistil on vaja laulda üks salm, kolmas salm kõlab kahehäälses seades,” lisas Leppoja. “Koos kooriga saavad Pauline ja Meelis kokku laulda juba laulupeo proovides lauluväljakul.”

XIII noorte laulupeo solistikonkursile saatsid oma häälenäidisega video 115 noort.