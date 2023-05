Järva-Jaani laat ja tänavafestival ootavad ees

Läbi aegade pikimal kaubatänaval võib leida erinevaid kaupu igale maitsele. Tavapäraselt võib kõndida taimeaias, ostelda toidutänaval ja leida uued kingad tööstuskaupade teelt. Tänava keskele on kujundatud kohtumiste allee, kus pika laua taga leiab kindlasti mõne tuttava, keda pole ammu näinud ja kelle kõrval istet võtta, et jalgu puhata ja törts juttu ajada. Koduhoovides on avatud hubased kodukohvikud, kus pakutakse just sellisteks kohtumisteks väärt kehakinnitust. Lastele on kohal lasteala batuutide ja mängudega.