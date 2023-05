60 000 EUROT KOKKUHOIDU ⟩ Linnavolinik: Kaotame tasud!

„Nii 2022. kui 2023. a linnaeelarve on olnud tugevas puudujäägis ning on viinud Paide linna eelarve niivõrd kehva seisu, et 2024. aasta kevad-suvel ähvardab praeguste prognooside järgi Paide linna maksevõimetus ning saneerimine. See tähendab, et Paide linnal puuduvad 2024. aastal täielikult vahendid maksta linna töötajatele palka, tasuda majanduskulusid, spordiklubide ja huviringide ning seltside tegevuse toetamisest ning kommertspankade ning Keskkonnainvesteeringute keskuse ees võetud laenude tagasimaksmisest rääkimata. Sellele järgneb saneerimismenetlus, mille käigus sunnitakse omavalitsust oma tulusid ja kulusid üle vaatama, et jõuda jätkusuutlikus tasemeni, kus linn taaskord suudab oma kohustusi oma tulubaasi arvelt täies ulatuses tasuda. Saneerimine tähendab aga Paide linna autonoomse otsustusõiguse kadumist oma eelarve ja teenuste korraldamisel ning võib tähendada paljude teenuste kadumist või kokkutõmbamist, tasuliseks muutumist ning seni tasuliste teenuste hinna tõstmist saneerimismenetlust jälgiva Rahandusministeeriumi nõudmisel,” kirjutab Aasma. „2022. aasta eelarve tulem oli 2,2 miljoni euroga miinuses, ehk see on summa, mida jooksvad tulud ei kata ning mida kaetakse laenu ning eelmiste aastate jääkide katmisega. 2023. aasta eelarve puudujääk on veel suurem, eelnõu esitamise hetkel menetluses oleva lisaeelarve versiooni kohaselt lausa 2,7 miljonit eurot. Ei ole näha, et linnavalitsusel või valitseval koalitsioonil oleks tahet eelarve korda saada ning maksejõuetust järgmisel suvel vältida.”