Eesti Pakendiringlus paigaldas Järvamaale üheksa uut klaaspakendikonteinerit

„Klaas on oluline materjal, mida on võimalik sorteerituna lõpmatult taaskasutada. Me kõik saame aru ringmajandusele ülemineku olulisusest, mistõttu on ülimalt oluline jäätmeid liigiti koguda. Kogutud klaastaarast taastoodetakse uut taarat siin kohapeal, Eestis, seega liigiti kogutud jäätmed aitavad turgutada ka meie riigis paiknevate tehaste tööd,“ ütles Eesti Pakendiringluse juht Alder Harkmann.