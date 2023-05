Linnameeskond peab maha kesknädalase mängu

Kalevi ja Paide viimane omavaheline kohtumine lõppes aprillis Kalevi 1:0 võiduga. Sellest ajast on Kalev teeninud liigas neli võitu, mänginud viiki korra ning tunnistanud vastaste paremust kahel korral. Paidel on seevastu ette näidata vaid üks võit, kolm viiki ja kaotus.

Kas Kalev jätkab oma võimsat minekut või saab Paide oma mängumasina käima, selgub kolmapäeva õhtul Kadrioru staadionil. Mängu peakohtunik on Juri Frischer, abikohtunikud on Andrus Õun ja Kristjan Kruk ning neljas kohtunik on Kristo Külljastinen. Videokohtunikena on ametis Karl Koppel ja Riivo Stolts. Kohtumisele saab otsepildis kaasa elada Soccernet TV vahendusel.