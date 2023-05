Linnameeskond võttis vastu järjekordse kaotuse

Paide linnameeskonna kapten Andre Frolov ütles mängu järel antud intervjuus, et avapoolaja 30.–35. minutid oli meeskonnalt küllaltki hea mäng, kuid sealt edasi hakkas asi lagunema. «Teisel poolajal mängu üle kontrolli ei saanud ja tuleb ausalt tunnistada, et Pärnu mehed võitlesid sel korral rohkem kui meie ja need on kolm neile õiglaselt tulnud võidupunkti,» lausus ta. «Meie oleks pidanud näitama rohkem sisu. Pärnu poisid võitlesid iga palli nimel, meie võibolla ei suutnud seda teha. Tahe oli, kuid midagi jäi nagu puudu ja kui väravaid ei löö, siis ei saa ka mängu võita.»