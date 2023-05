Käru Südamekodu tutvustas huvilistele oma tegevust ja hooldusreformi

Kuus aastat tagasi avas uksed Käru Südamekodu, mis oli Südamekodudest esimene, nüüd on neid Eestis kokku kümme. Aktsiaseltsi Südamekodud nõukogu esimees Martin Kukk sõnas, et ettevõttele on väga oluline, et nende hooldekodud oleksid nii palju kui võimalik nagu kodud: mugavad, turvalised ja pakuvad väärikat vananemist.