Paide talitee – läbi raskuste rajale

Paide linnapea Kulno Klein läbis avatud matkatee kõige esimesena, tulles mööda vastvalminud rada Paidest Valgmale. Seega võib öelda, et esmane kvaliteedikontroll on läbitud. Suur tänu kõigile aja jooksul panustajaile ja toetajatele – see on olnud keeruline, aga see-eest väga ilusa tulemusega projekt.