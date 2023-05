Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Alates maist laiendas Rimi kauplusekett oma e-poe tarnepiirkonda ka Järvamaale. Kui praegu on kulleriteenus laienenud Türi, Paide ja Koeru piirkonna inimestele, siis alates sügisest jõuab see ka maakonna põhjapoolsema­tesse osadesse. Rimi e-poe juhi Helen Lednei sõnul on hakanud järvalased uut võimalust järk-järgult rohkem avastama. «Kõige rohkem on e-poe kulleriteenust kasutanud Koeru kandi inimesed,» lausus ta. «Kuna olen Koerust pärit, siis olen seal paljudele sellest võimalusest rääkinud.»

* Kuus aastat tagasi avas uksed Käru Südamekodu, mis oli Südamekodudest esimene, nüüd on neid Eestis kokku kümme. Aktsiaseltsi Südamekodud nõukogu esimees Martin Kukk sõnas, et ettevõttele on väga oluline, et nende hooldekodud oleksid nii palju kui võimalik nagu kodud: mugavad, turvalised ja pakuvad väärikat vananemist. Eelmisel nädalal korraldas Käru Südamekodu huvilistele avatud uste päeva, kus said kokku nii asukate lähedased, omavalitsuste sotsiaaltöötajad kui ka kogukonna liikmed. Eesmärk oli anda ülevaade 1. juulist rakenduvast hooldusreformist, mis on tekitanud palju küsimusi, samuti tutvustada Käru Südamekodu ja selle tegemisi.