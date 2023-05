Tänavavalgustus läheb üle suverežiimile

Eelmisel aastal alanud Järva valla tänavavalgustuse uuendamine on lõpusirgel, tehakse veel viimaseid mullatöid. See aga ei tähenda, et tänavavalgustuse renoveerimise protsess on Järva vallas lõppenud. „Oleme vallaelanike vihjete abil vallavalitsuse ametnikega kaardistanud mitmeid kohti Järva vallas, kuhu oleks vaja paigaldada uus või tänapäevastada vana ja amortiseerunud tänavavalgustus," selgitas ta lisaks.