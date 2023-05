Türi Spordiklubide Liidu sprdispetsialist Liisa Gritšenko meenutas, et seeriavõistlust on peetud alates 2018. aastast ehk tänavune seeria on järjekorras kuues. „Juba esimene aasta näitas, et huvi selle ala vastu on suur, sest osalejaid oli üle 80. Kuus aastat hiljem on 2023. aasta Järvamaa seeriavõistluse avaetapp peaaaegu väljamüüdud, sest üritusel osales 85 mängijat.”