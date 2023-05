Kahe etapiga Tour of Estonia stardib täna Tallinnast

Välismaa sõitjatest olid pressikonverentsil esindatud Maloja Pushbikers meeskonna rattur, itaallane Filippo Fortin ja Restaurant Suri - Carl Ras esindaja taanlane Rasmus Bøgh Wallin, kes mõlemad stardivad Tour of Estonial esimest korda.

“Olen homme algava tuuri eel põnevil, nägin, et homsel etapil on palju avatud lõike ehk tõenäoliselt palju küljetuult. Homse finishi vaatasin ka üle, see on küllaltki tehniline, aga mulle see sobib.” sõnas kogenud itaallane Fortin, kellel on käimas juba kaheteistkümnes hooaeg profina.

Tugev taanlane Wallin loodab, et juba homme saab vahed sisse teha ning ütles, et tunneb ennast munakividel pigem hästi. Küsimuse peale, kuidas talle meeldib Eesti ütles Taanlane lihtsalt: “Eesti on sile ja mulle see meeldib.”

Võistluste peakorraldaja Indrek Kelk sõnas, et suured hinnatõusud on ürituse eelarvele tõsise jälje jätnud ning seetõttu ei ole velotuuril kavas see aasta ka proloogi. “Kerge ei ole ka Tartu Rattaralliga, mille korraldamine tundub iga aastaga keerulisemaks minevat, aga kuidagi me selle tehtud peame saama.”